Demokratlar: Saldırgan Trump’ın ırkçılığından cesaret aldı

Teksas ve Ohio’da 29 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılarla sarsılan ABD’de ulusal yas ilan edildi. Eleştiri oklarının yöneldiği ABD Başkanı Trump, söylemleriyle “ırkçıları cesaretlendirmekle” suçlanıyor.

Demokratlar, ABD Başkanı Donald Trump’ı söylemleriyle ırkçılığı körüklemek, ırkçı silahlı saldırganları cesaretlendiren nefret ortamını yaratmakla suçluyor.

13 saat arayla, 29 kişinin öldüğü Teksas’ın El Paso ve Ohio’nın Dayton kentindeki saldırılar sonrasında Demokratlar, art arda yaptıkları açıklamalarda eleştiri oklarını Başkan Trump’a yöneltti.

Trump’a ırkçılık suçlaması

20 kişiyi öldüren, 26 kişiyi de yaralayan Teksas saldırganının, saldırı öncesinde bir internet formunda Başkan Trump’ın göç karşıtı açıklamalarına atıf yaptığı iddiası konusunda açıklama yapan Demokratların başkan adaylarından senatör Bernie Sanders, Twitter üzerinden Trump’a şu çağrıyı yaptı:

“Sayın Başkan ırkçı, nefret dolu ve göç karşıtı söyleminize son verin. Kullandığınız dil, radikalleri cesaretlendiren bir iklim yaratıyor.”

Mr. President: stop your racist, hateful and anti-immigrant rhetoric. Your language creates a climate which emboldens violent extremists.

