“Kadın Emeği İskele’de” etkinliği gerçekleştirildi

İskele Kadınlar Derneği’nin “Kadın Emeği İskele’de” etkinliğinin ikincisi bugün gerçekleştirildi.



İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, farklı bölgelerden çok sayıda kadını buluşturan etkinliğin açılışına Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsman Emine Dizdarlı, İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, DAÜ Kadın Araştırmaları Merkezi Başkanı Süheyla Üçışık Erbilen, kurum ve kuruluş temsilcileri, dernek temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, tamamı kadınlar tarafından yapılan eserlerin yer aldığı Anavatan Parkı ve düğün salonundaki stantları da gezdi.