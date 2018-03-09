“Efil efil” zirveye esti

TATİL İÇİN ÜLKEMİZE GELDİ:

“Efil Efil” albümüyle kısa sürede zirveye taht kuran güzel şarkıcı Nil Anka yoğunluktan uzaklaşma fırsatı yaratarak soluğu ülkemizde aldı.

Türkiye’de olduğu kadar ülkemizde de sevilen sanatçı Nil Anka iş ve tatil için yeniden adamıza geldi. Kral Pop’ta izleyicisiyle buluşturduğu “Efil Efil” klibiyle dikkat çeken Anka, Türkiye’de ve ülkemizde tüm radyolarda çalan albümüyle zirveye yerleşti.

Zirveyi bırakmayı düşünmeyen Nil Anka hazırladığı duygusal aşk şarkısını kliplendirerek sevenleriyle buluşturacağının haberini verdi. Instagram paylaşımlarıyla yurtiçi ve yurtdışında giderek hayran kitlesini arttıran Nil anka’nın başarılarının devamını diliyoruz.