Erbakan KKTC’de de anıldı

Türkiye’nin merhum siyasetçilerinden, 54. Dönem Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının yedinci yıl dönümünde, Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği (ESKAD) tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle, KKTC’de de anıldı.

ESKAD’dan yapılan açıklamaya göre etkinlikler çerçevesinde “Davam Erbakan” kitap yarışması, mevlit programı, fotoğraf sergisi ve “Erbakan’ı Anma ve Anlama” paneli düzenlendi.