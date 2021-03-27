Kadıköy’de İstanbul Sözleşmesi eylemi: ‘Kadınlara değil katillere barikat’

Türkiye‘nin İstanbul Sözleşmesi‘nden çekilmesine tepki gösteren vatandaşlar, ‘İstanbul Sözleşmesini Uygula‘ kampanya grubunun çağrısıyla Kadıköy Rıhtım‘da toplandı.

Eylemin yapılacağı alana gelenler, ses sistemine izin vermemesi nedeniyle polisle tartıştı. Yaşanan tartışma sırasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Kadıköy’den katılmak üzere eylem alanına çıkan ve kadın kortejlerinin yöneldiği tüm yollar polis tarafından kapatılmışken, kadınlar eylem alanına girdi. ​Eylemde sık sık “İstanbul Sözleşmesi yaşatır“, “Kadınlara değil katillere barikat“, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları atıldı.