Kabinlerin küçük yeteneği Deniz

Girne Turizm Meslek Lisesi öğrencilerinden Deniz Ünlü, genç yaşına rağmen DJ kabininde sergilediği başarılı performanslarla dikkatleri üzerine çekiyor. Henüz on dört yaşında olan Deniz, kabin başında yaşından büyük işler çıkarıyor doğrusu.

Üstelik Deniz’in kabinlerdeki başarısı üç yıldan beri devam ediyor. DJ’likle üç yıl önce ilgilenmeye başlayan minik yetenek çıtasını gün geçtikçe yükseltiyor. Özellikle gündüz eğlencelerinin ve kutlamaların neşe kaynağı olan Deniz Ünlü geleceğin başarılı DJ’leri arasına katılacağa benziyor.