Gönyeli’de tehlike..!

Gönyeli Stadı’nın saha dışında bulunan ızgaraların çoğunun takılı olmaması oyuncular için büyük tehlike arz ediyor

ÖNLEM ŞART: Gönyeli Stadı’nn çiminin yeni sezona yetiştirilmesine rağmen saha dışında ızgaraların takılı olmaması oyuncuların maç içinde büyük tehlikede olmalarına neden oluyor. Ayrıca Basın Tribünü de tehlike saçıyor

Tonguç KOTAK

Gönyeli Stadı’nın saha dışında bulunan ızgaraların çoğunun takılı olmaması oyuncular için büyük tehlike arz ediyor.

Spor Dairesi tarafından stadın çiminin yeni sezona yetiştirilmesine rağmen saha dışında ızgaraların takılı olmaması oyuncuların maç içinde büyük tehlikede olmalarına neden oluyor.

Sakatlanma riski var

Oyuncuların hızını alamayarak saha dışına çıkmaları anında ayaklarının kırılabileceği veya ciddi sakatlık sorunu ile karşı karşıya kalabilecekleri görülüyor.

Bu konu için hem Spor Dairesi hem de Gönyeli Kulübü’nün bir an önce önlem alarak bu eksiği derhal gidermeleri gerekiyor.

Basın Tribünü de dökülüyor

Bu arada sahanın içindeki durum yanı sıra Gönyeli Stadı’nın Basın Tribünü de tehlike arz ediyor.

Gönyeli – Yenicami arasında oynanan maçı anlatmak için Basın Tribününe çıkan Tahir Topaloğlu ile Mustafa Özsoy ikilisi elektrik çarpmasından son anda kurtulurken, BRT ekibinden bir çalışanı ise elektrik çarptı.