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Başkentte futbol gecesi

20 Eylül 2019

Futbol Süper Lig’de 2019-2020 sezonu ikinci hafta açılış maçı bu akşam Lefkoşa’da oynanacak

GÖÇMENKÖY-MTG MAÇI SAAT 19.00’DA:

K-Pet Süper Lig’de 2’inci haftanın açılış maçında Göçmenköy ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak. İlk haftayı puansız kapatan iki takım da başkentte sezonun ilk puan veya puanlarını almak için sahaya çıkacak, maçı Emre Öztaşı yönetecek

 

Futbolda 2019-2020 sezonu ikinci haftası bu akşam oynanacak Göçmenköy-Mağusa Türk Gücü maçı ile başlıyor. K-Pet Süper Lig’de son şampiyon Mağusa Türk Gücü, lige bu sezon yükselen Göçmenköy’e konuk olacak. Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadele BRT’den naklen yayınlanacak.

 

İLK HAFTAYI BOŞ GEÇTİLER

Sezonun açılış maçında Girne’de Doğan’a mağlup olan Göçmenköy rakibi karşısında 4-0’lık ağır yenilgi almıştı. Sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkat toplayan Göçmenköy Süper Lig’de bu sezon ilk kez kendi sahasında kendi taraftarları önüne çıkacak ve rakibi son şampiyon Mağusa Türk Gücü olacak.

İlk hafta maçında Mağusa’da kendi evinde Türk Ocağı’nı konuk eden Türk Gücü ise taraftarı karşısında hayal kırıklığı yaşamıştı. Sezonun ilk maçında Türk Ocağı karşısında 1-0 mağlup olan Türk Gücü de Göçmenköy gibi ilk puan veya puanlarını almak için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın orta hakemliğini Emre Öztaşlı yapacak.

 

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