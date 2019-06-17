Juventus’un yeni teknik direktörü Maurizio Sarri

İtalya Serie A ekibi Juventus, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’yle yollarını ayıran Maurizio Sarri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Serie A’da şampiyonluğa ulaşmasına rağmen Şampiyonlar Ligi’ne erken veda eden Juventus, Massimiliano Allegri ile yollarını ayırmıştı. Siyah beyazlılar, Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Maurizio Sarri ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Uzun yıllar İtalya alt lig takımlarında teknik direktörlük yapan Sarri, çıkışını 2015-2018 yılları arasında Napoli ile gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sezon başında Premier Lig’de Chelsea ile anlaşan 60 yaşındaki teknik adam, takımıyla ligi 3. bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesi alırken, UEFA Avrupa Ligi’nde de kupayı almayı başardı. Bu kupa aynı zamanda Sarri’nin kariyerinde kazandığı üst düzey tek kupa olma özelliğini de taşıyor.