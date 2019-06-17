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Galatasaray, Banega’nın kararını bekliyor

17 Haziran 2019
ever banega

Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefleyen Galatasaray, Ever Banega için teklifini hazırladı. Arjantinli yıldıza teklifini ileten sarı kırmızılılar, tatil dönüşü kararını verecek olan Banega’yı bekliyor.

Hürriyet Gazetesinden Ali Naci Küçük’ün haberine göre, Sevilla Kulübü’ne 5 milyon Euro teklif eden sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldıza da 1 yılı opsiyonlu 3 senelik kontrat önerdi. Galatasaray, 3 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği Banega’nın vereceği kararı beklemeye geçti. Arjantinli yıldızın tatil dönüşünde transferi için kesin kararını vereceği ifade edildi.

Teknik Direktör Fatih Terim‘in, orta sahanın 3 ayrı bölgesinde de görev yapabilen Banega’yı ‘orkestra şefi’ gibi gördüğü, hem de birçok mevkide forma giyebildiği için takımında görmek istediği belirtildi. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a üst düzey katkı sağlaması adına oyunun iki yönünde de etkili, tecrübeli bir isim alınmasını isteyen Terim, Banega’nın transferine göre diğer planlarını belirleyecek. Bu sezon Sevilla forması ile 8 gol 11 asistlik performans sergileyen Banega, Arjantinli yıldıza teklifini ileten sarı kırmızılılar, tatil dönüşü kararını verecek olan Banega’yı bekliyor.

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