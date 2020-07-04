Juventus, Torino’yu 4-1 mağlup etti: Ronaldo, İtalya’da ilk kez frikikten gol attı

Serie A’nın 30. haftasında oynanan Torino derbisini 4-1 kazanan Juventus’ta Gianluigi Buffon geceye damgasını vurdu. 42 yaşındaki efsane kaleci, Paolo Maldini’yi geçerek 648 maçla İtalya Ligi tarihinde en çok maça çıkan oyuncu oldu.

Serie A lideri Juventus, ligin 30. haftasında Torino ile kozlarını paylaştı. Torino derbisini 4-1 kazanan siyah-beyazlı ekipte Gianluigi Buffon, kariyerinde önemli bir eşiği daha atladı.

42 yaşındaki yaşayan efsane, İtalya Ligi’nde 648. maçına çıktı ve Serie A tarihinde en fazla forma giyen oyuncu olarak tarihe geçti. Buffon, rekoru Serie A’da 647 maça çıkan bir diğer efsane isim Paolo Maldini’den devraldı.

RONALDO, İTALYA’DA İLK KEZ FRİKİKTEN GOL ATTI

Allianz Stadyumu’nda oynanan maçta Juventus’un galibiyet gollerini 3. dakikada Paulo Dybala, 29. Juan Cuadrado ve 61. dakikada Cristiano Ronaldo attı.

Torinolu Koffi Djidji 87. dakikada topu kendi ağlarına gönderirken Ronaldo, Serie A kariyerindeki ilk frikik golünü kaydetti. Deplasman ekibinin tek golü 45+6’da Andrea Belotti’nin penaltısıyla geldi.

Juventus, bu galibiyetle birlikte puanını 75’e yükseltti ve maç fazlasıyla en yakın rakibi Lazio’nun 7 puan önünde liderliğini sürdürdü. Torino ise 30 hafta sonunda topladığı 31 puanla 15. sırada yer alıyor.