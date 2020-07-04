Fenerbahçe, sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup etti

Fenerbahçe, Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Göztepe’yi konuk etti. Ferdi Kadıoğlu’nun 2 golle yıldızlaştığı karşılaşmayı sarı lacivertliler 2-1 kazandı.
Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe, Ülker Stadı’nda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip ilk yarıda attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Fenerbahçe’nin golleri 25. ve 45+2. dakikada genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu’ndan geldi. Sarı kırmızılı ekibin tek golü ise 66. dakikada Soner Aydoğdu’dan geldi. Geri kalan dakikalar başka gol getirmeyince ev sahibi ekip sahadan 2-1’lik üstünlükle ayrıldı. Karşılaşmanın son dakikasında Fenerbahçe’de Serdar Aziz, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Sarı lacivertliler puanını 49’a çıkartırken Göztepe 38 puanda kaldı.