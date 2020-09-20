Yaşam

Joseph Grisamore 108 santimlik saçıyla Guinness’e girdi

20 Eylül 2020
Joseph Grisamore

ABD’nin Minnesota eyaleti Park Rapids şehrinde yaşayan Joseph Grisamore, 108 santimetre uzunluğundaki “en uzun mohawk’” model saçlarıyla kendi rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.


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20 Eylül 2020

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