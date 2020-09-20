Joseph Grisamore 108 santimlik saçıyla Guinness’e girdi

ABD\u2019nin Minnesota eyaleti Park Rapids \u015fehrinde ya\u015fayan Joseph Grisamore, 108 santimetre uzunlu\u011fundaki "en uzun mohawk\u2019" model sa\u00e7lar\u0131yla kendi rekorunu k\u0131rarak Guinness Rekorlar Kitab\u0131\u2019na girdi.\r\n\r\n\r\nABD\u2019nin Minnesota eyaleti Park Rapids \u015fehrinde ya\u015fayan Joseph Grisamore, d\u00fcnya genelinde pek\u00a0yayg\u0131n olmayan ve\u00a0\u201cMohawk" model olarak adland\u0131r\u0131lan sa\u00e7lar\u0131yla kendi rekorunu k\u0131rarak\u00a0Guinness Rekorlar Kitab\u0131\u2019na girdi.\r\n\r\n\r\n\r\nGrisamore,\u00a0108 santimetre uzunlu\u011fundaki sa\u00e7lar\u0131n\u0131 havada tutabilme \u00f6zelli\u011fi ile \u00fclkede ilgi oda\u011f\u0131 oldu.\r\n\r\n\r\n\r\nKonuyla ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulunan\u00a0 Grisamore,\u00a0"\u0130nsanlar\u0131n verdikleri tepkilerin de olduk\u00e7a paha bi\u00e7ilmez oldu\u011funu kabul ediyorum. 1.85 metre uzunlu\u011funday\u0131m ve mohawk\u2019\u0131m\u0131n da uzunlu\u011fu 110 santimetreye do\u011fru ilerliyor\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n\r\nGrisamore ayr\u0131ca, sa\u00e7\u0131 i\u00e7in \u00e7ok fazla \u00fcr\u00fcn kullanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 genellikle sa\u00e7 stilistine sa\u00e7\u0131n\u0131 yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nMohawk\u2019\u0131yla ara\u00e7lara binmenin neredeyse imkans\u0131z oldu\u011funu belirten Grisamore, sa\u00e7\u0131n\u0131 yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131nda hareketlerinin k\u0131s\u0131tland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "Sa\u00e7lar\u0131m\u0131n verdi\u011fi zorlu\u011fa\u00a0ra\u011fmen rekor sahipleri listesine girmekten gurur duyuyorum" diye konu\u015ftu.\r\n\r\nGrisamore\u2019un\u00a0Guinness D\u00fcnya Rekorlar\u0131 2021\u00a0bask\u0131s\u0131nda yer alaca\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n\r\n\r\n\r\n