Joseph Grisamore 108 santimlik saçıyla Guinness’e girdi

ABD’nin Minnesota eyaleti Park Rapids şehrinde yaşayan Joseph Grisamore, dünya genelinde pek yaygın olmayan ve “Mohawk” model olarak adlandırılan saçlarıyla kendi rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Grisamore, 108 santimetre uzunluğundaki saçlarını havada tutabilme özelliği ile ülkede ilgi odağı oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Grisamore, “İnsanların verdikleri tepkilerin de oldukça paha biçilmez olduğunu kabul ediyorum. 1.85 metre uzunluğundayım ve mohawk’ımın da uzunluğu 110 santimetreye doğru ilerliyor” diye konuştu.

Grisamore ayrıca, saçı için çok fazla ürün kullanmadığını genellikle saç stilistine saçını yaptırdığını söyledi.