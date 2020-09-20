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Neslican Tay ölümünün birinci yılında unutulmadı

20 Eylül 2020
Neslican Tay

Kansere karşı verdiği mücadelesiyle tanınan, sevilen Neslican Tay, aramızdan ayrılışının birinci yıldönümünde unutulmadı. Sosyal medyada spor, siyaset ve sanat dünyasından da bir çok isim Neslican Tay için mesajlar paylaşıyor.


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20 Eylül 2020

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