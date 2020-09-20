Neslican Tay ölümünün birinci yılında unutulmadı

Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, aramızdan ayrılışının birinci yıldönümünde unutulmadı.

Sosyal medyada spor, siyaset ve sanat dünyasından da bir çok isim Neslican Tay için mesajlar paylaşıyor.

Fenerbahçe Kulübü de duygusal bir paylaşım yaptı.

Sarı lacivertliler, Neslican Tay’ın Fenerbahçe formalı fotoğraflarını, taraftarın açtığı “mücadelen çok güzeldi Neslican” pankartının görseliyle paylaştı.

Türkiye Neslican Tay’ı, kanserle mücadele sürecinde yayınladığı hayat dolu videolarla tanıdı. Neslican Tay, 20 yaşında hastalığı nedeniyle bacağını kaybetmiş, kendisine “demir kadın” lakabını takmıştı. Verdiği bir röportajda da “bacağım yok ama yaşam sevincim var” demişti.

Neslican Tay, geçen yıl bugün aramızdan ayrıldı.

NESLİCAN’IN SON MESAJI

Neslican Tay, yoğun bakıma alınmadan önce paylaştığı son mesajında şu ifadelere yer vermişti:

“Bu yaşadığım kaçıncı nüks ya da metastaz sayamıyorum. Ciğerlerim zaten berbat durumdalar. Benim tümörün en iyi kemoterapi ile durdurulabiliyormuş .O yüzden kemoterapi almaya başlayacağım. Bunu kabul etmem çok zor oldu. Çünkü gerçekten iyileşeceğime çok inanıyorum. İyileşmeyeceğime bir gün bile düşünmüyorum ama iyileşirken bu kadar acılı olması beni çok yıpratıyor. Saçlarımı kaybetmek, yaşam kalitemin düşmesi, özgürlüğüm vesaire kemoterapinin getirdiği bir sürü acı şey var maalesef. Bunları yaşamak gerçekten istemiyorum ama onunla savaşmak için, bu hayatta kalmak için bunu yapmam gerekiyorsa kemoterapiye alacağım ve o şekilde devam edeceğim. Konuştuğumda bile sesim gidiyor zaten. Bir ciğerim resmen çalışmıyor tümörler yüzünden. ‘Bu kadar ileriye gidemezsin. 2 adım attığımda nefesimi kesemezsin. Sen nesin, kimsin de benim vücudumu, benim hayatım bu kadar etkiliyorsun. Madem beni bu kadar etkiliyorsun alıyoruz kemoterapiyi ve paşa paşa seni öldürüyoruz’ dedim. Çünkü bunu yapmak zorundayım, savaşmak zorundayım, onu yenmek zorundayım. Çünkü gerçekten bu hayatta kalmak istiyorum. Çok acılı olacak yine bir sürü şey yaşayacağım hiç umurumda değil ben hayatta kalmayı, yaşamayı çok fazla istiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Ben ağlarken çok çirkin oluyorum benim gözyaşım akmamalı.”