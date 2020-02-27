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Jorge Jesus’un kupa sayısı, mağlubiyet sayısından daha çok

27 Şubat 2020

Jorge Jesus’un Flamengo’daki kupa sayısı, aldığı yenilgi sayısını geçti. Flamengo’da şu ana kadar 4 yenilgi alan Jesus takımıyla 5 kez kupa sevinci yaşadı.

Brezilya ekiplerinden Flamengo’yu çalıştıran Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, kırmızı-siyahlı kulübe yalnızca bir yılda damgasını vurdu.

2019’un Haziran ayında Flamengo’nun başına geçen Jorge Jesus henüz birinci yılını doldurmadan zaferleriyle adından söz ettirdi. Flamengo bu süreçte 5 kez kupa sevinci yaşadı.

Flamengo’nun başında şu ana kadar 5 kupa zaferi yaşayan Jorge Jesus’un bu başarısı ilginç bir istatistiği de beraberinde getirdi. Jorge Jesus’un Flamengo’daki kupa sayısı, mağlubiyet sayısını geçti. Flamengo, Jorge Jesus yönetiminde şu ana kadar 4 kez mağlup oldu.

Flamengo’da tarih  yazan Jorge Jesus şu ana kadar Libertadores Kupası, CONMEBOL Süper Kupa, Brezilya Ligi şampiyonluğu, Brezilya Süper Kupa ve Guanabara Kupası kazandı. Kırmızı-siyahlı kulüp 5 kupa kazanırken alınan 4 yenilgi Liverpool, Santos, Bahia ve Derrotas’tan geldi.

65 yaşındaki Jorge Jesus geçmişte Benfica ve Sporting gibi kulüplerdeki başarılarıyla ünlenmişti.

 




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