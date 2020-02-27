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Meşhur hile kodunun mucidi  Kazuhisa Hashimoto hayatını kaybetti

27 Şubat 2020

1980’li yıllarda Konami oyunları oynayanların yakından tanıdığı bir isim olan Kazuhisa Hashimoto hayatını kaybetti. Japonya merkezli video oyunu Konami’de hile kodu olarak bilinen ‘yukarı, yukarı, aşağı aşağı, sol, sağ, sol, sağ, B, A, start’nın mucidi 79 yaşında hayatını kaybetti.

Japon geliştirici Kazuhisa Hashimoto’nun ölümünü, yakın arkadaşı sosyal medya üzerinden duyurdu. Bu açıklamaya göre, Hashimoto 25  şubat gecesi hayatını kaybetti.

Kazuhisa Hashimoto kimdir? 

1958 yılında doğan Kazuhisa Hashimoto 1981 yılında Konami’de işe başladı ve kariyerinin en önemli işlerine Japon merkezli firmada imza attı.

Hashimoto, KOnami’deki görevi boyunca onlarca video oyununun geliştirilme sürecinde aktif rol aldı. Ancak Hashimoto’ya bugünkü ününü geliştirdiği oyunlar değil yazdığı hile kodu getirdi.

Yatay kaydırmalı bir shoot’em up video oyunu olarak bilinen Gradius’un  geliştirilmesi sırasında Hashimoto, oyunun oldukça zor olduğunu düşündü ve bir hile kodu oluşturdu.

Ancak, Hashimoto kestirme yolu kaldırmayı unuttu ve daha sonra söz konusu hile kodu milyonlarca kullanıcının kullandığı bir yönteme dönüştü.

 




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