Joker: ABD’de 17 yaş altındakilerin yetişkin olmadan izleyemediği ve 1 milyar dolar hasılat yapan ilk film

4 Ekim’de vizyona giren ve Joaquin Phoenix’in başrolde olduğu Joker, dünyada şu ana kadar 1 milyar dolardan fazla hasılat yaptı.

Joker, ABD’de 17 yaş altındakilerin yetişkin olmadan izleyemediği filmler arasında, milyar dolar hasılat yapan ilk film oldu.

Film, çizgi roman kahramanı Batman’ın azılı düşmanı Joker’in hikayesini anlatıyor.

ABD’de 17 yaş altı kişilerin yanlarında yetişkin olmadan izleyemediği yapımlar “R” ya da “17+ sınırlı film” olarak nitelendiriliyor.

Joker, Çin’de vizyona girmemişti.

Ülkede, çok fazla seks ya da şiddet sahnesi içeren filmlerin gösterimi engellenebiliyor.

Yönetmen Todd Phillips, Joker’i 62 milyon 500 bin dolarlık bir bütçeyle çekmişti.

Bu rakamın, pek çok çizgi roman uyarlaması filmin bütçesinin sadece dörtte biri olduğu belirtiliyor.

2019‘un en fazla hasılat yapan filmleri

1.Yenilmezler (Avengers: Endgame) – 2 milyar 790 milyon dolar

2.Aslan Kral (The Lion King) – 1 milyar 650 milyon dolar

3.Örümcek Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home) – 1 milyar 130 milyon dolar

4.Kaptan Marvel (Captain Marvel) – 1 milyar 9 milyon dolar

5.Oyuncak Hikayesi 4 (Toy Story 4) – 1 milyar 7 milyon dolar

6.Aladdin – 1 milyar 5 milyon dolar

7. Joker – 1 milyar dolar