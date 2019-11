Trump’ın azil süreci: Soruşturmada ifade vermeyi ciddi şekilde değerlendireceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’de hakkında yürütülen azil soruşturmasında ifade vermeyi ciddi bir şekilde değerlendireceğini açıkladı.

Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yanlış bir şey yapmamış olsam da, bu hileli sürece itibar etmeyi sevmesem de (ifade verme fikrini) sevdim ve Kongre’nin tekrar (esas işlerine) odaklanabilmesi için bunu ciddi şekilde değerlendireceğim” dedi.

….that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it!

