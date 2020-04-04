DünyaMagazinSağlıkSanatSinemaTürkiye

Jet Sosyete’nin evden çekimi dünya basınında

Virüs salgını nedeniyle ara verilen setler nedeniyle oyuncuların evde çektiği bir bölümle ekrana gelmeye hazırlanan Jet Sosyete dünya basınında da yer buldu.

4 Nisan 2020

Gülse Birsel’in yazıp başrolünde yer aldığı Jet Sosyete dizisi, setlere salgın yüzünden ara verilen bu günlerde oyuncuların evlerinden çektiği bir bölümle Star TV ekranlarına gelmeye hazırlanıyor.

8 Nisan’da yayınlanacak bölüm, Almanya başta olmak üzere dünya medyasınında ilgisini çekti.

Dizinin dünyada haber olmasının nedeni, oyuncuların setlere ara verildiği bugünlerde evden kendi imkanlarıyla çektikleri görüntülerle özel bir bölüm hazırlaması oldu.

Bölüm hakkında NTV Gece Gündüz programına açıklamalarda bulunan Gülse Birsel şu ifadeleri kullanmıştı: “Oynarken iyice zorlandık. Herkes evinde, telefonuyla baş başa. Kuaförü kendisi, makyözü kendisi, ışıkçısı, kameramanı, yönetmeni herkes kendi işini kendisi görüyor. Bizim için ilginç bir tecrübe oldu. Hikayenin içinde hepimiz bizzat yaşıyoruz. biraz daha iyimser bir taraftan bakmaya çalıştım açıkçası hatta dans ettiğim şarkı söylediğim bir sahne bile var. Çok kaygılıyız, çok endişeliyiz, ve belki mizahçının şu an en önemli görevi biraz o kaygıyı azaltmak, biraz ümit vermek biraz neşelendirmek biraz unutturmak. “



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of ABD’de, otobüsünde ağzını kapatmadan öksüren kadına kızan şöför koronavirüsten öldü

ABD’de, otobüsünde ağzını kapatmadan öksüren kadına kızan şöför koronavirüsten öldü

4 Nisan 2020
Photo of Avusturya Dışişleri Eski Bakanı Kneissl: Kocam bana şiddet uyguluyor

Avusturya Dışişleri Eski Bakanı Kneissl: Kocam bana şiddet uyguluyor

4 Nisan 2020
Photo of Google’dan Evdekal kampanyasına destek: Konum verilerini açıklayacak

Google’dan Evdekal kampanyasına destek: Konum verilerini açıklayacak

4 Nisan 2020
Photo of Türkiye’de 30 büyükşehire giriş çıkışlar yasaklandı!

Türkiye’de 30 büyükşehire giriş çıkışlar yasaklandı!

3 Nisan 2020
Photo of Türkiye’de 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Türkiye’de 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

3 Nisan 2020
Photo of Dizdarlı’dan dikkat çeken değerlendirme

Dizdarlı’dan dikkat çeken değerlendirme

3 Nisan 2020
Photo of Türkiye’de 20 yaş altındakilere de sokağa çıkma yasağı getirildi

Türkiye’de 20 yaş altındakilere de sokağa çıkma yasağı getirildi

3 Nisan 2020
Photo of Bulgaristan’da 22 TIR birbirine girdi

Bulgaristan’da 22 TIR birbirine girdi

3 Nisan 2020
Photo of Yüz maskeleri koronavirüsün yayılmasına engel olur mu? Herkes takmalı mı?

Yüz maskeleri koronavirüsün yayılmasına engel olur mu? Herkes takmalı mı?

3 Nisan 2020
Photo of Türkiye’de bilanço ağırlaşıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 425’e yükseldi

Türkiye’de bilanço ağırlaşıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 425’e yükseldi

3 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı