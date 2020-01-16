Jenner’dan ip dansı

22 yaşındaki Amerikalı yıldız Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. İp dansı yaparken çekilen pozlarını takipçileriyle paylaşan Jenner’ın fotoğraflarına milyonlarca beğeni geldi.

Kendisine ait kozmetik markası çıkaran ve genç yaşta dünyanın sayılı milyarderleri arasına giren Amerikalı yıldız Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor

Instagram hesabında 158 milyon takipçisi bulunan 22 yaşındaki Amerikalı yıldız, ip dansı yaparken çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Kyle Jenner’ın paylaşımlarına milyonlarca beğeni ve binlerce yorum geldi. Amerikalı yıldızın kusursuz fiziği ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.