Jeff Bezos’tan iklim krizine 2 milyar dolar

D\u00fcnyan\u0131n en zengin insanlar\u0131ndan Jeff Bezos, \u0130sko\u00e7ya\u2019n\u0131n Glasgow \u015fehrinde d\u00fczenlenen 2021 BM \u0130klim De\u011fi\u015fikli\u011fi Konferans\u0131\u2019nda (COP26) iklim de\u011fi\u015fikli\u011fiyle m\u00fccadele i\u00e7in 2 milyar dolar verece\u011fini duyurdu. \u201c2030 y\u0131l\u0131na kadar do\u011fay\u0131 geli\u015ftirmeliyiz, \u00e7evresel adaleti ve ekonomik f\u0131rsatlar\u0131 ilerletmeliyiz" diyen Bezos, \u201cBug\u00fcnk\u00fc taahh\u00fcd\u00fcm\u00fcz \u00fc\u00e7 zorunlulu\u011fu destekliyor: Sahip olduklar\u0131m\u0131z\u0131 korumal\u0131y\u0131z, kaybettiklerimizi geri kazanmal\u0131y\u0131z ve ihtiyac\u0131m\u0131z olan\u0131 do\u011fayla uyum i\u00e7inde b\u00fcy\u00fctmeliyiz" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n\r\nAmazon'un kurucusu\u00a0Jeff Bezos, 2021 BM\u00a0\u0130klim De\u011fi\u015fikli\u011fi\u00a0Konferans\u0131\u2019nda (COP26) iklim de\u011fi\u015fikli\u011fiyle m\u00fccadele i\u00e7in 2 milyar dolar verece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\u00d6nceki konu\u015fmalar\u0131nda defalarca gezegen i\u00e7in en b\u00fcy\u00fck tehdidin iklim de\u011fi\u015fikli\u011fi oldu\u011funu aktaran Bezos, konferans s\u0131ras\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Bug\u00fcn, do\u011frudan do\u011fay\u0131 restore etmeye ve g\u0131da sistemlerini d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrmeye tahsis edilen 2 milyar dolarl\u0131k bir taahh\u00fcd\u00fc duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.\r\n\r\n \r\n\r\n10 M\u0130LYAR DOLARLIK H\u0130BE PROGRAMININ \u0130LK PAR\u00c7ASI\r\n\r\n2 milyar dolarl\u0131k taahh\u00fct, Amazon kurucusunun iklim de\u011fi\u015fikli\u011fiyle m\u00fccadele i\u00e7in Bezos Earth Fund adl\u0131 hibe program\u0131ndan 10 milyar dolarl\u0131k daha b\u00fcy\u00fck bir taahh\u00fcd\u00fcn par\u00e7as\u0131 olarak verilecek.\r\n\r\nJeff Bezos konuyla ilgili konu\u015fmas\u0131nda, \u201c2030 y\u0131l\u0131na kadar do\u011fay\u0131 geli\u015ftirmeliyiz, \u00e7evresel adaleti ve ekonomik f\u0131rsatlar\u0131 ilerletmeliyiz" dedi.\r\n\r\n\u2018DO\u011eAYA YATIRIM YAPMAK ESASTIR\u2019\r\n\r\nKonu\u015fmas\u0131na, "Bug\u00fcnk\u00fc taahh\u00fcd\u00fcm\u00fcz \u00fc\u00e7 zorunlulu\u011fu destekliyor: Sahip olduklar\u0131m\u0131z\u0131 korumal\u0131y\u0131z, kaybettiklerimizi geri kazanmal\u0131y\u0131z ve ihtiyac\u0131m\u0131z olan\u0131 do\u011fayla uyum i\u00e7inde b\u00fcy\u00fctmeliyiz" diye devam eden Bezos, "\u0130klim de\u011fi\u015fikli\u011fiyle m\u00fccadele etmek, biyolojik \u00e7e\u015fitlili\u011fi art\u0131rmak, do\u011fal d\u00fcnyan\u0131n g\u00fczelli\u011fini korumak ve m\u00fcreffeh bir gelecek yaratmak i\u00e7in hem geleneksel hem de yenilik\u00e7i yakla\u015f\u0131mlarla do\u011faya yat\u0131r\u0131m yapmak esast\u0131r" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n\r\n1 M\u0130LYAR DOLARI AFR\u0130KA\u2019YA G\u00d6NDER\u0130LECEK\r\nBezos\u2019un konu\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yay\u0131mlanan bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, 2 milyar dolarl\u0131k taahh\u00fcd\u00fcn yar\u0131s\u0131n\u0131n Afrika'da ba\u015flayan ve "bozuk arazilere a\u011fa\u00e7 dikmeyi, otlaklar\u0131 canland\u0131rmay\u0131 ve a\u011fa\u00e7lar\u0131 tar\u0131m arazilerine entegre etmeyi i\u00e7erecek" peyzaj restorasyon \u00e7abalar\u0131na ayr\u0131laca\u011f\u0131 belirtildi.\r\nA\u00e7\u0131klamada, kalan 1 milyar dolar\u0131n da \u2018g\u0131da ve tar\u0131m sistemlerinin gezegeni bozmadan ya\u015fam\u0131 destekleyecek \u015fekilde d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclmesine yard\u0131mc\u0131 olaca\u011f\u0131\u2019 vurguland\u0131.\r\n\r\n