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Jeff Bezos’tan iklim krizine 2 milyar dolar

3 Kasım 2021
Jeff Bezos İklim Değişikliği





Dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos, İskoçya’nın Glasgow şehrinde düzenlenen 2021 BM İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) iklim değişikliğiyle mücadele için 2 milyar dolar vereceğini duyurdu. “2030 yılına kadar doğayı geliştirmeliyiz, çevresel adaleti ve ekonomik fırsatları ilerletmeliyiz” diyen Bezos, “Bugünkü taahhüdümüz üç zorunluluğu destekliyor: Sahip olduklarımızı korumalıyız, kaybettiklerimizi geri kazanmalıyız ve ihtiyacımız olanı doğayla uyum içinde büyütmeliyiz” diye konuştu.





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3 Kasım 2021


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