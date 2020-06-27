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Japonya’da yürürken telefon kullanmak yasaklandı

27 Haziran 2020
Japonya'nın güneydoğusundaki Yamato şehrinde ilginç bir yasak devreye girdi. Buna göre kentte yürürken telefonla konuşmak yasaklandı


Japonya’nın güneydoğusundaki Yamato şehrinde ilginç bir yasak devreye girdi. Buna göre kentte yürürken telefonla konuşmak yasaklandı

Kanagawa eyaletine bağlı Yamato şehrinde yürürken cep telefonu kullanılmasına, şehir meclisinin çıkardığı yönetmelikle yasaklama getirildi.

Yayaların yüzde 12’si telefon kullanıyor

Kyodo’nun haberine göre ocak ayında şehrin iki noktasında yapılan kamuoyu araştırması, yayaların yaklaşık yüzde 12’sinin yürürken telefon kullandıklarını ortaya çıkardı.

Trafiği aksatmayacak noktalarda duracaklar

Araştırma sonrası, haziran başında şehir meclisine sunulan yönetmelik, karara bağlandı.

Karara göre, cadde ve park gibi kamuya açık lokasyonlarda telefon kullanabilecek yayalar, trafiği aksatmayacak noktalarda duracak.

Yürürlüğe 1 Temmuz’da girecek karara uymayanlara cezai işlem uygulanmayacak


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