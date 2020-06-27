DünyaYaşam

Che Guevara’nın doğduğu ev satışa çıkarıldı

27 Haziran 2020
Ernesto Che Guevara’nın doğduğu ev satışa çıkarıldı. Yıllardır kültür merkezine dönüştürülmeye çalışılan ev için istenen fiyat açıklanmadı


Ernesto Che Guevara’nın doğduğu ev satışa çıkarıldı. Yıllardır kültür merkezine dönüştürülmeye çalışılan ev için istenen fiyat açıklanmadı

Arjantinli Marksist devrimci Ernesto Che Guevara‘nın doğduğu ev satışa çıkarıldı. Rosairo kentindeki evin sahibi Francisco Farruggia, neo-klasik tarzdaki bir binada yer alan 240 metrekarelik daireyi 2002’de satın aldığını söyledi. Farruggia kent merkezindeki evi bir kültür merkezine dönüştürmeyi amaçladığını ancak bunu gerçekleştiremediğini belirtti. Arjantinli iş insanı ev için istediği fiyatı ise söylemedi.

Ünlü isimler ziyaret etti

Yıllar içinde Urquzia ve Entre Rios caddelerinin kesiştiği noktada bulunan evi çok sayıda ünlü kişi ziyaret etti. Bu kişiler arasında, Che Guevara’yla 1950’lerde motosikletle Güney Amerika turuna çıkan doktor arkadaşı Alberto Granados, eski Urugay Devlet Başkanı Jose Pepe Mujica ve Küba devriminin lideri Fidel Castro’nun çocukları da vardı.

CHE GUEVARA KİMDİR?

Ernesto Che Guevara’nın doğduğu ev satışa çıkarıldı. Yıllardır kültür merkezine dönüştürülmeye çalışılan ev için istenen fiyat açıklanmadı
Ernesto Che Guevara

Tıp eğitimi alan Che Guevara, 1928’de orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Granados’la birlikte yaptığı Güney Amerika seyahatlerinde tanık olduğu açlık ve yoksulluk nedeniyle radikalleşti.

1953-59 yılları arasındaki, diktatör Fulgencio Batista’yı deviren Küba devriminde önemli rol oynadı. Devrimi tüm Güney Amerika ve diğer yoksul ülkelere yaymayı amaçlayan Che Guevara, daha sonra Küba’dan Bolivya’ya gitti, Rene Barrientos Ortuno yönetimine karşı ayaklanan güçlere öncülük etti.

Che Guevara ve kalan savaşçıları, ABD’nin yardımıyla Bolivya ordusu tarafından yakalandı. Guevara, 9 Ekim 1967’de La Higuera köyünde infaz edildi ve gizli bir yerde gömüldü. Kemikleri 1997’de bulundu ve Küba’ya getirilerek toprağa verildi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Guterres: BM Sözleşmesi’nin 75. yılında uluslararası iş birliğini yeniden şekillendirmeliyiz

Guterres: BM Sözleşmesi’nin 75. yılında uluslararası iş birliğini yeniden şekillendirmeliyiz

26 Haziran 2020
Photo of Tanzanyalı madenci bir gecede milyoner oldu

Tanzanyalı madenci bir gecede milyoner oldu

25 Haziran 2020
Photo of “Toplu mezar kenti” Rakka’da yaklaşık 6 bin ceset çıkarıldı

“Toplu mezar kenti” Rakka’da yaklaşık 6 bin ceset çıkarıldı

25 Haziran 2020
Photo of Almanya tek kullanımlık plastikleri yasakladı

Almanya tek kullanımlık plastikleri yasakladı

25 Haziran 2020
Photo of Corona virüs aşısında yıllık 4 milyar doz hedefi

Corona virüs aşısında yıllık 4 milyar doz hedefi

25 Haziran 2020
Photo of Prof. Dr. Beyazyürek: Kahvesiz yapamam diyen de bağımlıdır

Prof. Dr. Beyazyürek: Kahvesiz yapamam diyen de bağımlıdır

25 Haziran 2020
Photo of Afrika’da 11 bin 302 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Afrika’da 11 bin 302 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

25 Haziran 2020
Photo of DSÖ: Vaka sayısı haftaya 10 milyona çıkacak

DSÖ: Vaka sayısı haftaya 10 milyona çıkacak

25 Haziran 2020
Photo of Avustralya’da ikinci dalga endişesi

Avustralya’da ikinci dalga endişesi

25 Haziran 2020
Photo of Yeni Kaledonya, Fransa’dan ayrılmak için yeniden sandık başına gidecek

Yeni Kaledonya, Fransa’dan ayrılmak için yeniden sandık başına gidecek

25 Haziran 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı