Dünya

Japonya’da kundaklanan animasyon stüdyosunda ölü sayısı 33’e yükseldi

19 Temmuz 2019

Stüdyo çalışanlarının ölüm tehditleri aldığı açıklandı

Japonya’nın Kyoto şehrindeki Kyoto Animation isimli animasyon stüdyosunda kundaklama nedeniyle çıkan yangında hayatını kaybedenleri sayısı 33’e yükseldi, yaralı sayısı ise yaklaşık 40 kişi olarak belirtildi.

Stüdyonun sahibi olan Kyoto Animation şirketinin başkanı Hideaki Hatta, saldırı öncesi çalışanların ölüm tehditleri içeren e-postalar aldıklarını açıkladı.

Zanlının, stüdyosu ateşe vermeden önünce “Ölün!” diye bağırdığı iddia edildi.

 

Etiketler

İlgili Makaleler

İran Dışişleri Bakanlığı: Bize ait bir insansız hava aracı vurulmadı, ABD kendi İHA’sını düşürmüş olabilir

19 Temmuz 2019

İskandinav turistleri öldürmekten suçlu bulunan 3 Faslı IŞİD destekçisine idam cezası

19 Temmuz 2019

ABD’de asgari ücret saat başına 15 dolara yükseltildi

19 Temmuz 2019

Canlı türleri biyolojik çeşitlilikteki azalmanın kıskacında

19 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı