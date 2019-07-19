Dünya
Japonya’da kundaklanan animasyon stüdyosunda ölü sayısı 33’e yükseldi
Stüdyo çalışanlarının ölüm tehditleri aldığı açıklandı
Japonya’nın Kyoto şehrindeki Kyoto Animation isimli animasyon stüdyosunda kundaklama nedeniyle çıkan yangında hayatını kaybedenleri sayısı 33’e yükseldi, yaralı sayısı ise yaklaşık 40 kişi olarak belirtildi.
Stüdyonun sahibi olan Kyoto Animation şirketinin başkanı Hideaki Hatta, saldırı öncesi çalışanların ölüm tehditleri içeren e-postalar aldıklarını açıkladı.
Zanlının, stüdyosu ateşe vermeden önünce “Ölün!” diye bağırdığı iddia edildi.