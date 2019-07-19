Dünya

İran Dışişleri Bakanlığı: Bize ait bir insansız hava aracı vurulmadı, ABD kendi İHA’sını düşürmüş olabilir

19 Temmuz 2019

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda İran’a ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğüne ilişkin açıklamasını yalanlayarak, ABD’nin kendisine ait bir İHA’yı yanlışlıkla düşürmüş olabileceğini belirtti.

Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump‘ın söz konusu açıklamasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Arakçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hürmüz Boğazı’nda ya da başka bir yerde hiçbir İHA kaybetmedik. USS Boxer’ın kendi İHA’sını yanlışlıkla düşürmüş olabileceğinden endişeliyim.”

Beyaz Saray’da dün açıklama yapan Trump, Hürmüz Boğazı’nda ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden insansız hava aracını düşürdüklerini söylemişti.

Trump, İran’a ait aracı birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle ”savunma amaçlı” düşürdüklerini kaydetmişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, New York’ta Trump’ın söz konusu açıklamasını soran gazetecilere olayın incelendiğini belirterek, “Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok.” demişti.

Etiketler

İlgili Makaleler

İskandinav turistleri öldürmekten suçlu bulunan 3 Faslı IŞİD destekçisine idam cezası

19 Temmuz 2019

ABD’de asgari ücret saat başına 15 dolara yükseltildi

19 Temmuz 2019

Canlı türleri biyolojik çeşitlilikteki azalmanın kıskacında

19 Temmuz 2019

Libya’daki uluslararası havalimanına füze saldırısı düzenlendi tüm uçuşlar askıya alındı

19 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı