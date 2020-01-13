Spor

Japon futbolcu Miura, 52 yaşında yeni sözleşme imzaladı

13 Ocak 2020

 Japon futbolcu Kazuyoshi Miura, 52 yaşında kulübü ile yeni sözleşme imzaladı.

Yokohama FC kulübünden yapılan açıklamada Miura ile yeni sözleşme imzaladığı duyurulurken 2020 yılında da emektar oyuncunun kulüpte kalacağı ifade edildi.

Kulübüyle yeni sözleşme imzalayan Miura, “Çok gururluyum. Futboldan zevk almaya devam etmek istiyorum. Takımıma katkıda bulunmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim” dedi.

Kariyerinin 35. yılını yaşayan 52 yaşındaki Miura, Palmeiras, Coritiba, Dinamo Zagreb, Santos, Tokyo Verdy gibi takımlarda forma giydi.

Japonya 2. Ligi’nde yer alan Yokohama FC’de 41 yaşındaki Shunsuke Nakamura, 40 yaşındaki kaleci Yuta Minami, 38 yaşındaki Daisuke Matsui gibi isimler de forma giyiyor.

 

 



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