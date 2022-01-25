James Webb Teleskobu son durağında

James Webb Uzay Teleskobu, 1,5 milyon kilometre uzakta dünya ile aynı hattaki kozmik park yerine ulaştı. Şimdi görevi, yıldız ve galaksilerin oluşumu ile gelişim sürecini anlamak ve öte gezegenleri incelemek.

NASA, James Webb Uzay Teleskobunun planlanan konuma ulaştığını “Evrenin gizemlerini ortaya çıkarmaya bir adım daha yaklaştık” sözleriyle duyurdu.

Teleskobun yerleştiği konum, hem güneşin hem de dünyanın çekimine kapılmayacağı bir nokta. Karanlık tarafında ısının sıfırın altında 225 santigrad derece olduğu teleskobun, yaz aylarında göreve başlaması planlanıyor.

James Webb Uzay Teleskobu, yaklaşık 13,5 milyar yıl önce gerçekleşen Büyük Patlama’dan sonra galaksilerin nasıl oluştuğunu çözebilmek için veri toplayacak.

7 tonluk uzay teleskobu, 25 Aralık 2021’de Fransız Guyanası’nda yer alan Kourou Uzay Üssü’nden, fırlatılmıştı.

Mars’ta heyecanlandıran keşif

Uzaydaki bir başka görev de Mars’ta hız kesmeden sürüyor. NASA’nın Kızıl Gezegen’e gönderdiği ve geçen yıl Şubat ayında Mars’a ulaşan uzay aracı Perseverance’ın son keşfi bilim dünyasında heyecan uyandırdı.

Araç, mor kayaçlar buldu. Mikroskobik canlıların daha önce dünyada kayaçlar üzerinde renkli izler oluşturduğunu hatırlatan bilim insanları bu mor izlerin de Mars’ta yaşamın kanıtı olabileceğini belirtiliyor.