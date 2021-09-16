Lefkoşa Mahalli Barosu Başkanı Arzu İzveren , “Mahkemelerimiz insanüstü gayretler göstererek adalet mekanizmasında adaleti sağlamaya çalışmaktadır” dedi.

İzveren, yayımladığı Adli Yıl açılış mesajında, adaletin sağlanması ve kamu düzeninin korunması açısından yargı dışında yasama ile yürütme organlarına da büyük görevler düştüğünü vurguladı.

İzveren mesajında, dünyayı etkileyen global krizlerin KKTC’yi de olumsuz yönde etkilediğini, bu kapsamda da sosyal ve ekonomik toplumsal sorunların gün geçtikçe artarak devam ettiğini belirtti.

Olmazsa olmaz en büyük toplumsal ihtiyaç ve toplumda birlik ve beraberliğin temelini oluşturan unsurun adalet olduğunu kaydeden İzveren, adaletin devletin her bacağında gerekli ve önemli olduğunu, yargı bacağının da düzgün, verimli ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde çalışmasının, devletin varlık sebebini oluşturan adaletin sağlanabilmesinde en büyük rolü oynadığını ifade etti.

İzveren mesajında şunlara yer verdi:

“Her zaman dile getirdiğimiz gibi ülkemizdeki yargı sistemi kapsamında, yargı görevini yapan yargıçların bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi kapsamında gösterdikleri icraat gurur vericidir. Ancak her adli yıl açılısında dile getirdiğimiz konuyu yine dile getirmekte fayda vardır ki adalet sadece mahkemelerin ve/veya yargıçlarımızın düzgün ve adil çalışması ile değil adaletin sağlanmasına katkıda bulunacak olan devletin tüm organlarının düzgün ve verimli çalışması, evrensel hukuk ve hukuk devleti kuralları kapsamında üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeleri ile mümkündür.

Bugün mahkemelerimiz insanüstü gayretler göstererek adalet mekanizmasında adaleti sağlamaya çalışmaktadır. Her zaman söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz, yürütme ve yasama organları, yargının işleyişine katkı koyacak yasal düzenlemelerin yapılmasında geç kalmamalı, yargı organının işleyişinin hızlanması amacıyla yapılan taleplere kayıtsız kalınmamalıdır. Halen artan dava sayısına rağmen mahkemelerde çalışan personel sayısı yetersiz, bina ve alt yapı eksik, özellikle icra sisteminde Mahkemeler ne kadar çaba sarf etse de personel, ambar ve araç eksikliği nedeniyle sıkıntılar hâlâ devam etmektedir. Bununla birlikte bir de içinde bulunduğumuz pandemi süreci, yargı bacağında, adaletin tecelli etmesi kapsamında yapılan gayretleri ve/veya çabayı olumsuz yönde etkilemiştir.

Unutulmamalıdır ki, adaletin sağlanması ve kamu düzeninin korunması açısından yargı dışında yasama ile yürütme organlarına da büyük görevler düşmektedir. Bu husus konunun muhatapları tarafından anlaşıldığı, atılan ve/veya atılmaya çalışılan adımlar ile ortaya konulmaya çalışıldığı gözlemlenmektedir. Ancak atılan adımlar bir sonuca ulaşırsa toplum için faydalı olabilecektir.

Her zaman söylüyoruz Avukatlık mesleği her şeyden önce bir kamu görevidir ve biz hukukçular olarak kamu menfaatini ve vicdanını ilgilendiren konulardaki sıkıntıları dile getirmeyi ve bunların çözümü için çareler üretmeyi ön planda tutmayı bir borç bildik. Bu vesileyle 2021-2022 Adli Yılı’nın tüm yargı camiasına, toplumumuza hayırlı olmasını dileriz.”