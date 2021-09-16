ABD’de korkutan Covid-19 istatistiği: Her 500 kişiden 1’i öldü

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre salı gecesi ABD’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 663 bin 913’e ulaştı. ABD Nüfus Dairesi Nisan 2020’de ABD nüfusunun 331,4 milyon olduğunu açıklamıştı.

Ülkede geçen hafta her gün ortalama 152 binden fazla kişide Covid-19 teşhis edildiğini duyuran Johns Hopkins Üniversitesi, bu rakamın salgının en düşük seyrettiği 22 Haziran’da 11 bin 303 kişide virüsün tespit edildiği rakamın 13 katına ulaştığını vurguladı.



ABD’de geçen hafta Covid-19 nedeniyle günde ortalama 1805 ölüm gerçekleşti.



Ülkede nüfusun yüzde 54’ü iki doz aşısını tamamlarken, geçen hafta ilk kez aşılananların sayısında bir önceki haftaya göre yüzde 4, bir önceki aya göre ise yüzde 28 düşüş kaydedildi.

Sağlık uzmanları, virüse karşı en iyi korumanın aşı olduğunun, Covid-19 nedeniyle ölenlerin büyük bölümünün aşı yaptırmadığının altını çiziyor.

Pennsylvania eyaleti Sağlık Bakanlığı, eyalette 1 Ocak-7 Eylül arasındaki ölümlerin yüzde 97’sinin aşı yaptırmayan kişiler olduğunu açıkladı.