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ABD’de korkutan Covid-19 istatistiği: Her 500 kişiden 1’i öldü

16 Eylül 2021
ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında her 500 vatandaşından birini virüse bağlı kaybettiği açıklandı.





ABD’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında her 500 vatandaşından birini virüse bağlı kaybettiği açıklandı.





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16 Eylül 2021


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