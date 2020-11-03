İzmir’de can kaybı 111’e yükseldi

İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 111’e yükseldi. Yaralanan 1035 kişiden 898’i taburcu edilirken, 137 vatandaşın tedavisi devam ediyor.

İzmir’de cuma günü meydana gelen deprem, Seferihisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir’de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu.

111 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 137 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada, İzmir’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 111’e, yaralı sayısının ise 1035 olduğu belirtildi. 4 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaralılardan 898’i taburcu olurken, 137 kişinin tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımda tedavisi devam eden 12 hastadan 5’inin durumu ağır. Enkaz altından 107 kişi sağ olarak çıkarıldı.