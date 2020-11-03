Erdoğan için Maraş’ta yeni caddeler açılacak

Gazimağusa Belediye Meclisi, uzun bir aranın ardından 6 maddelik bir gündemle toplandı. Başkan İsmail Arter, gündem maddelerini açıklarken TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Maraş ziyaretine ayrı bir önem verdi.

Gazimağusa Belediyesi’nde bugün saat 16.00’da düzenlenen meclis toplantısı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter başkanlığında toplandı.

Ana gündem Erdoğan’ın Maraş ziyareti

Arter yaptığı konuşmada gündem maddelerini aktardı. “ T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beyin ziyaretleri gündeme geldiği için, yeni açılacak caddelerin ve kamuya ait yerlerin ıslah edilmesi, düzenlenmesi normal bir şehirdeki gibi planlanması için çalışmalar durmaksızın devam ediyor. Bu çalışmalarda Gazimağusa Belediyesi’nin ekipleri de görev yapmaktadır. Bu hizmetlere TC’nin destek vermesi önemlidir, çünkü burada altını çizerek söylemek isterim ki Gazimağusa belediyesi Maraş’ı tek başına ıslah edecek bir yapıda değildir,bizler de her türlü katkıyı koyuyoruz, Belediye hizmetlerini götürüyoruz ama Belediye hizmetlerinin dışında da imara yönelik bazı çalışmalarında olması lazım. Bu noktada TC’ndeki kurum kuruluşların burada desteği gündeme gelmiştir ve süreç 15 kasımdan sonra devam edecektir. Ben siyasi boyutunu burada açmak istemiyorum ama güneyden İngiliz, Rum misafirlerinde bu ziyaretlere katıldığını da söyleyebiliyoruz. Rakamsal olarak da şunu da söylemeliyim ki, Hafta içi beşyüz veye bin kişinin ziyaret ettiği Maraş bölgesinde, hafta sonu bu rakamlar beş binlere yedi binlere kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla bu süreç bir müddet daha devam edecek. Tabi burada ki çalışmaları yaparken Gazimağusa Belediyesi’ne “nasıl yardım yapılabilir, nasıl destek olunabilir? Bunlar gündeme geldi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden Maraş için katkı beklentisi

Bizim KKTC’nin Belediyeler Birliği’nin de istişare ettiğimiz bu konularda bizlere yardımların Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin üzerinden bizim Belediyeler Birliğimize oradan da Gazimağusa Belediyesine yapılacağı yönünde bir karar üretilmiştir. Dolayısıyla ikinci gündem maddemizde bulunan bu bağışların burada görüşülmesi ve bilahare bu bağışın kabul edilmesi ile ilgili bir meclis kararını üretmemiz lazım. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir bağımız olduğu için aynı yönde bir Mersin Büyükşehir Belediyesin’den de bir bağışın gündemde olduğunu burada söyleyerek onunda onayını meclisimizden isteyeceğiz. Bu süreç böyle devam ederken bize en fazla destek olan Belediyelerden bir tanesi ise Konya Büyükşehir Belediyesidir. Bu ilişkilerin daha iyi karşılıklı yardımlaşarak sürdürülebilmek için Konya Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalanması adına meclisimizin bir karar üretmesi doğru olacaktır diye düşünüyorum.

Borçlar ve ekonomik durum

Beşinci gündem maddemiz, içinde yaşadığımız şartlarda gerek pandemi döneminde biliyorsunuz tüm meclis üyesi arkadaşlarımız da biliyor. Birkaç toplantı önce de tekrar gündeme gelmişti. Önceleri faizlerin devamlı değişmesi halinde mevcut borçlarımızı toparlayarak düşük faizli bir borçlanma yönüne gidildi. Bu borçlanmayı yaparken de bankada bulunan hesabımız sıfırlansın diye bir karar üretmiştik. Ancak içinde yaşadığımız koşullarda, özellikle maaş ödemelerinde birkaç günlük gecikmeler, çeklerin gelip bir bankadan diğer bankaya giderken gelirken o 3-5 günlük gecikmelerin olmaması için eskisi gibi overdrive hesabının açılması gündeme düştü. Bu meclisin takdiridir. Gündem de bazı gazetelerde Belediye tekrar borçlanıyor da batıyor gibi haberler vardır. Bu bir ekonomik maliye ile ilgili bir öngörüdür. Meclisin gündemine geldi. Bunun illaki olması için biz kavga veremeyiz. Ekonomik akıldır önemli olan. Maliyeden sorumlu kişi de buradadır. Devlet katkısının da geldiği gün bizim paramızla beraber maaşlar ödeniyor. Bazı çalışanlarımız ana banka ile değil de başka banklardan ödenirler.

Çekler veoverdrive hesabı

Banklarada, çeklerin 1 gün sonra bozulma gibi işlemleri vardır. Gecikmelerin kaynaklanma sebebi oradan kaynaklanır. Bunu ortadan kaldırmak için önceden 6 milyon overdrive hesabımız vardı. Şu anda overdrive hesabımız yoktur. Bunu meclisin uygun göreceği bir rakam ile yani 6 milyon olmasına gerek yoktur. 2 olur, 3 olur, 4 olur fark etmez. Böyle bir rahatlık yaratabilmek için tekrardan görüşülebilmesi ve maliye bakanlığına yazılması gereken konudur. Battıydı borçlanıyor gibi söylemleri konuşmam, konuşturtmam. Meclis karar vermesi lazım. Ancak meclis üyesindeki herkesle bu konuyu görüştüm. Biraz daha detaylı ekonomik yapıyı inceleyelim dedikleri için bunu bugünlük gündemden silmek isterim.” ifadelerine yer verdi. (MHA)