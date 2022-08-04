DünyaYaşam

İzlanda’da volkan patlaması

4 Ağustos 2022
İzlanda, volkanik hareketlilik, eykjanes Yarımadası, Geldingdalir, magma, Reykjanes Yarımadası, Reykjavik, volkanik, sismik






İzlanda’da volkanik hareketlilik başladı. Reykjanes Yarımadası’ndaki Geldingdalir’de magma yeryüzündeki çatlaktan yüzeye çıktı. Reykjanes Yarımadası, başkent Reykjavik’in güneybatısında volkanik ve sismik bir sıcak nokta olarak biliniyor.

 




İzlanda'da volkan patlaması: Magma yeryüzüne çıktı - 1

 



İzlanda Meteoroloji Birimi, başkent Reykjavik’e 32 kilometre uzaklıkta bulunan Fagradalsfjall Dağı yakınlarında patlama meydana geldiğini açıkladı.

İzlanda'da volkan patlaması: Magma yeryüzüne çıktı - 2

ÇATLAKLARDAN LAV DUMAN PÜSKÜRÜYOR

Yerel basındaki haberlerde, patlamanın meydana geldiği alanda yerde oluşan çatlaklardan lav ve duman püskürdüğü belirtildi.

İzlanda'da volkan patlaması: Magma yeryüzüne çıktı - 3

 

Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda’da depremler ve volkanik hareketlilikler sıkça görülüyor.

İzlanda'da volkan patlaması: Magma yeryüzüne çıktı - 4

 

Reykjanes Yarımadası’nda bulunan ve geçen yıl faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı.

İzlanda'da volkan patlaması: Magma yeryüzüne çıktı - 5

 

Bu Reykjanes’de 781 yıl aradan sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.

İzlanda'da volkan patlaması: Magma yeryüzüne çıktı - 6

 

Eyjafjallajokull Yanardağı’nın 2010’da patlaması sonucu 100 binden fazla uçuş iptal edilmiş, yüzlerce kişi bölgeden tahliye edilmişti.



Etiketler
4 Ağustos 2022






Başa dön tuşu