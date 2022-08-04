Maliye Bakanlığı, hastanedeki özel güvenlik hizmetlerinin devam edeceğini açıkladı

Maliye Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hizmet veren Çelebioğlu Güvenlik Şirketi’nin hizmetlerine devam edeceğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre, şirketin hastane güvenliğini sağlamaktan vazgeçmesi üzerine harekete geçen Maliye Bakanı Alişan Şan, güvenlik şirketinin ödemesiyle ilgili yaşanan sorunun giderilmesi için Maliye ve Sağlık Bakanlığı bürokratları ile bakanlığında toplantıda bir araya geldi. Toplantıda mutabakata varıldı.

Maliye Bakanı Şan’ın girişim ve istişareleri sonucu, sorunun giderilerek ilgili şirketin, hastanedeki güvenlik hizmetini vermeye devam edeceği belirtildi.