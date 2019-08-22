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İzinsiz ikametçiler ve kaçakçılık

22 Ağustos 2019
polis

21-22.08.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonucu KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Lefkoşa’da 2 ve Girne’de 7 olmak üzere toplam 9 kişi tutuklanmıştır.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu, A.İ. (E-37) ve Y.G.’nin (E-63) kullanımlarındaki tır araçlarla Gazimağusa Limanından yurtdışına çıkış yapmaya çalıştıkları sırada, bahse konu tır araçlarda yapılan arama neticesinde hurda malzemeler altına gizlenmiş araç motorları tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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