İzcan: Ülkedeki esas sorun iktidar sorunu

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın polis koruması talep eder noktaya gelmesinin, ülkenin ne hale geldiğinin en bariz göstergesi olduğunu belirtti.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Afrika gazetesi ve Meclis’teki olayların faillerinin “vatan için yaptık” demelerinin asla kabul edilemez olduğunu belirterek, gerekli önlemler alınmadığı takdirde, “vatan için yola çıktım” diyenlerin çok daha tehlikeli işlere kalkışacaklarını ileri sürdü.

İzcan, “ülkede terör ve şiddet yoluyla amaçlarına ulaşacaklarını zanneden bu kesimlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını” istedi.

Polisin arandığını açıkladığı 9 eylemcinin hâlâ tutuklanmamasının gerçek dışı ve kabul edilmez olduğunu vurgulayan İzcan, “Bu olay başlı başına polisin içine düştüğü acizliğin göstergesidir” diyerek, Polis Genel Müdürü’nün derhal görevden alınmasını talep etti.

Başbakan Tufan Erhürman’ın “Polisin sivile bağlanması, önceliklerimiz arasında değildir” söyleminin tam bir talihsizlik olduğunu ileri süren İzcan, “Kuzey Kıbrıs’taki esas sorun iktidar sorunudur” dedi.