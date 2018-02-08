AKDENİZ VE SADRAZAM KÖY’DE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK
Akdeniz, Sadrazam Köy ve bölgedeki tesis ile su motorlarında yarın elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, proje çalışmalarından kaynaklanacak kesinti, 10:00- 14:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
GİRNE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın Girne’ye bağlı bazı bölgelere yaklaşık 6 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 – 15:00 saatleri arasında Edremit’in dağ kısmı, Karmi, Karmi Su Pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri’nin elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.