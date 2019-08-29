Kıbrıs

İzcan hükümetin Maraş konusuna ilişkin tavrını eleştirdi

29 Ağustos 2019
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Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, “Maraş konusunda yürütülmekte olan propaganda çalışmalarının gerçeklerle bağdaşmayan, Kıbrıs Türk toplumunun çıkarlarını korumayan, topluma ekonomik ve siyasi sıkıntı getirecek, hayata geçirilmesi imkansız bir politika olduğunu” iddia etti.

Yazılı açıklama yapan İzcan, şunları ileri sürdü:

“Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın kırkı aşkın gazeteci ile, envanter çalışması yapıyoruz diyerek Maraş sokaklarında dolaşması, Kıbrıs Rum toplumunu tahrik etmekten öteye gitmez. Bu politikalar Kıbrıs Türk toplumunu yalnızlaştıracak ve Kıbrıs sorununun çözümüne hiçbir katkı yapmayacaktır.”

İzcan, BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarının Maraş’ın iskana açılmasını yasakladığını, Denktaş-Kipriyanu arasındaki 79 Doruk antlaşmasının ise Maraş’ın BM şemsiyesinde yasal sahiplerine iadesini karar altına aldığını belirterek, “Bu kararlara uygun davranılması şarttır. Maraş’ın güven artırıcı önlemler kapsamında, Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlayacak şekilde BM zemininde iskana açılıp yasal sahiplerine iade edilmesi en doğru politikadır” dedi.

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