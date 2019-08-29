Ekonomi

G20’de Türkiye ihracatı ve ithalatı en fazla düşen ülkeler arasında

29 Ağustos 2019

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) dış ticaret raporuna göre, G20 ülkelerinde bu yılın ikinci çeyreğinde ihracat yüzde 1,9, ithalat ise yüzde 0,9 geriledi.

İkinci çeyrekte ihracatı yüzde 5, ithalatı yüzde 6,4 düşen Türkiye, G20’de bu klasmanda ilk sıralarda yer aldı.

Türkiye, İngiltere (-12,6) ve Suudi Arabistan’dan (-11,5) sonra Arjantin (- 6,4) ile birlikte ithalatı en fazla düşen ülkeler içinde.

Brexit belirsizliği İngiltere’yi vurdu

G20 içinde ihracatı en çok düşen ülkeler içinde Rusya yüzde 7,4 ile ilk sırada yer alırken Brexit ile birlikte zor günler geçiren İngiltere’nin ihracatı yüzde 7,1 gerileme gösterdi. ABD ile yaşanılan ticaret savaşları ise Çin’in ihracatının yüzde 5,3 düşmesine yol açtı.

AB ülkelerinde ise ihracat yüzde 1,7, ithalat yüzde 2,3 daralma yaşadı. Aynı dönem içinde ABD’nin ihracatı yüzde 1,3 daralırken, ithalatı yüzde 0,3 artış gösterdi.

G20 içinde ikinci çeyrekte Avustralya ihracatını yüzde 6,3 artırırken, Kanada ise yüzde 6,4 oranında bir artış yakaladı.

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