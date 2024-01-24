 İzcan: Geçitkale Havaalanının askeri havaalanına dönüştürülmesi tehlikeli ve kabul edilmezdir.

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan,KKTC hükümeti ile TC hükümeti arasında, Geçitkale Havaalanının tahsisi ve kullanım hakkının Türk Silahlı Kuvvetlerine verilmesine ilişkin protokolün mecliste onaylanmasının, tehlikeli ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“ Geçitkale Havaalanının kısa bir süre içerisinde, savaş uçaklarının konuşlanacağı askeri bir üsse dönüşeceğinden hiç kimsenin kuşkusu olmasın “ diyen İzzet İzcan, “ Bölge, sivillerin hayatını tehlikeye atacak askeri bir hedef haline dönüşecektir “ dedi.

Askeri Havaalanının geliştirilmesi adına bölge sakinlerinin arazilerine el konulmasının kaçınılmaz olacağını dile getiren İzzet İzcan, yurdumuzun barış adası olması için mücadele eden kesimleri, Kıbrıs adasının barut fıçısına dönüştürülmesine karşı çıkmaya çağırdı.

“ Mağusa’ya deniz üssü, Larnaka, Limasol ve Bafa yeni askeri üsler ve İngiliz Dikelya ve Ağrotur üsleri ile Kıbrıs batmayan uçak gemisine dönüştürülmüştür “ diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “ Kıbrıs halkının esas düşmanı bu emperyalist üstlerin sahipleridir “ dedi.

Kıbrıs’ın, Kıbrıs halkının ortak vatanı olduğunu belirten İzzet İzcan, ortak vatana silahlanarak değil, birlikte mücadele ederek ulaşılacağını vurguladı.