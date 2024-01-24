HP Genel Sekreteri Alas: Kürsü dokunulmazlığı dışındaki dokunulmazlıklar kaldırılmalıdır

Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas, ”Kürsü dokunulmazlığı dışındaki dokunulmazlıklar kaldırılmalıdır.” dedi.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Turgut Alas, Gıynık web TV’de Mine İçsel’in sunduğu programda açıklamalarda bulundu.

Alas, kürsü dokunulmazlığı dışındaki tüm dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiğini söyledi.

Siyasilerin dokunulmazlık arkasına saklanmak yerine yasalara karşı toplumda eşit statüde olmaları gerektiğini savunan Alas, Halkın Partisi olarak toplumun güven duygusunun yeniden inşa edilmesinin dokunulmazlıkların kaldırılması ile sağlanacağını belirtti.