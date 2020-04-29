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“İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti”

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs vaka sayılarını paylaştığı açıklamasında salgınla ilgili önemli bir gelişmeyi de açıkladı. Koca, "İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i geçti. Böylece iyileşenlerin sayısı toplam vaka sayımızın da üçte birini geçmiş oldu.

29 Nisan 2020
Bakan Fahrettin Koca
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Nisan koronavirüs vaka sayılarını Twitter hesabından paylaştı. Buna göre; Türkiye’de son 24 saatte 43 bin 498 test yapıldı ve 2 bin 936 yeni tanı kondu. Son 24 saatte 89 hasta Kovid-19 salgını nedeniyel hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamların ardından Türkiye’de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 81’e, toplam vaka sayısı ise 117 bin 589’a yükseldi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

İYİLEŞEN HASTA SAYISI TOPLAM VAKA SAYISININ ÜÇTE BİRİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs vaka sayılarını paylaştığı açıklamasında salgınla ilgili önemli bir gelişmeyi de açıkladı. Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artışın öngörülebilir düzeyde olduğunu belirten Koca, “İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000’i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım” ifadelerini kullandı.



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