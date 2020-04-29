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Dolar 6,95 seviyesinin altına düştü

29 Nisan 2020

Gün içinde 6,98 lira seviyelerinde seyreden Dolar/TL gün sonunda yüzde 1’lik bir düşüşle 6,95 seviyesinin altına geriledi.

6,9464 liradan alınan doların satış fiyatı ise 6,9487 lira. Dün 7 TL sınırını geçip günü 6,99 ile kapatan dolar, 29 Nisan 2020 gününe 6,98 seviyesinde başlamıştı.

Serbest Piyasa Döviz Kurları

AlışSatışYüksekDüşükDeğişimGüncelleme
USD – Amerikan Doları6,96466,96816,99366,9453
%-0,26
19:29
EUR – Euro7,55537,56387,60087,5377
%0,08
19:29
GBP – İngiliz Sterlini8,66038,66938,71728,6337
%-0,13
19:28
CHF – İsviçre Frangı7,13887,14497,14277,1780
%-0,31
19:29
CAD – Kanada Doları5,00115,00464,97735,0106
%0,24
19:29
RUB – Rus Rublesi0,09500,09510,09380,0952
%0,90
19:29
AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi1,89571,89631,89611,8965
%-0,30
18:40
AUD – Avustralya Doları4,55354,554410,642110,7422
%0,48
19:27
DKK – Danimarka Kronu1,01351,01411,01141,0165
%0,02
19:29
SEK – İsveç Kronu0,70470,70520,70390,7084
%-0,19
19:29


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