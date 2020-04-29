Dolar 6,95 seviyesinin altına düştü

Gün içinde 6,98 lira seviyelerinde seyreden Dolar/TL gün sonunda yüzde 1’lik bir düşüşle 6,95 seviyesinin altına geriledi.
6,9464 liradan alınan doların satış fiyatı ise 6,9487 lira. Dün 7 TL sınırını geçip günü 6,99 ile kapatan dolar, 29 Nisan 2020 gününe 6,98 seviyesinde başlamıştı.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|Güncelleme
|USD – Amerikan Doları
|6,9646
|6,9681
|6,9936
|6,9453
%-0,26
|19:29
|EUR – Euro
|7,5553
|7,5638
|7,6008
|7,5377
%0,08
|19:29
|GBP – İngiliz Sterlini
|8,6603
|8,6693
|8,7172
|8,6337
%-0,13
|19:28
|CHF – İsviçre Frangı
|7,1388
|7,1449
|7,1427
|7,1780
%-0,31
|19:29
|CAD – Kanada Doları
|5,0011
|5,0046
|4,9773
|5,0106
%0,24
|19:29
|RUB – Rus Rublesi
|0,0950
|0,0951
|0,0938
|0,0952
%0,90
|19:29
|AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|1,8957
|1,8963
|1,8961
|1,8965
%-0,30
|18:40
|AUD – Avustralya Doları
|4,5535
|4,5544
|10,6421
|10,7422
%0,48
|19:27
|DKK – Danimarka Kronu
|1,0135
|1,0141
|1,0114
|1,0165
%0,02
|19:29
|SEK – İsveç Kronu
|0,7047
|0,7052
|0,7039
|0,7084
%-0,19
|19:29