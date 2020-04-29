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Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 81’e yükseldi

Türkiye'de 29 Nisan tarihinde koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e, vaka sayısı ise 2 bin 936 artarak 117 bin 589'a yükseldi.

29 Nisan 2020
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 89 artarak 3 bin 81’e, vaka sayısının ise 2 bin 936 artarak 117 bin 589’a yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı’nın ‘Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 43 bin 498 test yapıldı ve 2 bin 936 yeni tanı konuldu. Son 24 saatte 89 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Açıklanan son rakamların ardından Türkiye’de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 81’e, vaka sayısı ise 2 bin 936 artarak 117 bin 589’a yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI YİNE VAKA SAYISINI GEÇTİ

Öte yandan, 29 Nisan koronavirüs tablosuna göre, iyileşen hasta sayısı vaka sayısını yine geçti. Bugün iyileşen hasta sayısı 5 bin 231 olarak açıklandı. Böylece, Türkiye’de koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen hasta sayısı 44 bin 22’e yükseldi.

 



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