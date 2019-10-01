İthamnamedeki eksiklikler bugün düzeltilecek

İş insanı Bulut Akacan ile korumaları “yaralama, vahim zarar, darp” başta olmak üzere 6 davadan itham edildi. Akacan’ın avukatı ithamnameye itiraz etti, duruşma yapıldı

Evrim KAMALI

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün itham edilmeleri beklenen iş insanı Bulut Akacan ve korumaları dün itham edilmek üzere mahkemeye çıkarıldı.

Savunmanın ithamnameye itiraz etmesi nedeniyle dava bugüne ertelendi.

Savunma, ithamnamede üç sanığa “yaralama, vahim zarar, darp” başta olmak üzere 6 dava getirildiğini, tüm sanıkların tüm davalardan sorumlu tutulduğunu ancak ithamnamede asli failin veya azmettiricinin kim olduğuna, ne zaman, nerede ne şekilde teşvik ettiğine dair detaylı bir bilgi olmadığını belirtti.

Savunma, ithamnamede eksiklik olduğunu ifade ederek, savcılığın eksik noktaları tamamlanması için duruşmanın ertelenmesini istedi.

İddia makamı ise, iddianamenin değişmediğini, yalnızca sanıkların daha iyi anlayabilmesi için tıbbı terimlerin daha açıklayıcı şekilde düzeltildiğini belirtti.

Savunmanın usul gereği yaptığı itiraz nedeni ile sabah saat 11.00’da başlayan duruşma öğleden sonra 15.00 sıralarında tamamlandı.

Mahkeme, savunmanın itirazının yerinde olduğuna vurgu yapıp, savcılığın ithamnamedeki eksiklikleri gidermesi için duruşmayı bugün saat 10.30’a erteledi.