İthal elma ve domateste limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 04-10 Şubat 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

Bekir Cura’ya ait elmada (Starking) ve domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli Ürünlerden alınan 15 numunede ise numunelerin hepsi temiz olup tavsiye dışı herhangi bir bitki koruma ürününe rastlanmamıştır.