İthal elma ve domateste limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi haftalık gıda denetim sonuçlarına göre ithal elma ve domateste limit üstü kalıntı bulundu.
Tarım Dairesi 04-10 Şubat 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden alınan 25 numuneden, 23 numune temiz olup, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmiştir.
Bekir Cura’ya ait elmada (Starking) ve domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Yerli Ürünlerden alınan 15 numunede ise numunelerin hepsi temiz olup tavsiye dışı herhangi bir bitki koruma ürününe rastlanmamıştır.
11 Şubat 2022 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Pınarlı Tarım ve Hayvancılık İthal Mısır Silajı Temiz
2 Holly Grains Ltd İthal Soya Küspesi Temiz
3 Holly Grains Ltd İthal Ayçiçek Küspesi Temiz
4 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
5 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz
6 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Salatalık Temiz
7 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
8 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Arapkızı Temiz
9 Cahide Kılıç İthal Domates Temiz
10 Cahide Kılıç İthal Salatalık Temiz
11 Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz
12 Svs Tic. Ltd. İthal Elma stk Temiz
13 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
14 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
15 Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
16 Svs Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
17 Svs Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz
18 İşleyen Kardeşler İthal Domates Temiz
19 İşleyen Kardeşler İthal Elma Golden Temiz
20 Bekir Cura İthal Elma stk Limit Üstü
21 Bekir Cura İthal Domates Limit Üstü
22 Halil Kasap Paz. İthal Elma stk Temiz
23 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
24 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz
25 Svs Tic. Ltd. İthal Mantar Temiz
23 Hakan Şeker Çayönü Domates Temiz
27 Hakan Şeker Çayönü Ispanah Temiz
28 Cevdet Atalar Yeşilırmak Çilek Temiz
29 Figen Karafistan Yeşilırmak Çilek Temiz
30 Münevver İneci Yeşilırmak Çilek Temiz
31 Mehmet Gazi Mormenekşe Enginar Temiz
32 Tahsin Dağlı Gazimağusa Dolmalık Biber Temiz
33 Cemal Oğur Mormenekşe Enginar Temiz
34 Sadık Gürsoy Akdoğan Enginar Temiz
35 Salih Gürsoy Akdoğan Enginar Temiz
36 Mehmet Özkıvanç Akdoğan Enginar Temiz
37 Ali Emin Zümrütköy Hıyar Temiz
38 Ertan Kara Akçay Domates Temiz
39 Yusuf Öncel Akçay Enginar Temiz
40 Okan Günsaya Akçay Enginar Temiz