İtalya’nın uzaya giden ilk kadın astronotu Samantha Cristoforetti 2022’de ikinci kez gidecek

İtalya’nın uzaya giden ilk kadın astronotu Samantha Cristoforetti’nin gelecek yıl bir kez daha Uluslararası Uzay İstasyonu’na gideceği açıklandı.

İlk olarak Kasım 2014’te Avrupa Uzay Ajansı’nın “Futura” (gelecek) isimli misyonu için uzaya giden Cristoforetti, 199 gün 16 saat boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapmıştı.

Cristoforetti bu misyonla tek bir seferde uzayda en fazla zaman geçiren Avrupalı astronot olmuştu.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Cristoforetti 2022’nin ilkbahar aylarında yeniden Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek.