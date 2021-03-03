Dünya

Hollanda’da test merkezine bombalı saldırı

3 Mart 2021
Hollanda'da test merkezine bombalı saldırı





Hollanda’da coronavirüs testi yapılan bir sağlık merkezi bombalı saldırının hedefi oldu. patlamada merkezin camları kırıldı. yaralanan olmadı.





Etiketler
3 Mart 2021


Başa dön tuşu