Hollanda’da test merkezine bombalı saldırı

Hollanda'da coronavir\u00fcs testi yap\u0131lan bir sa\u011fl\u0131k merkezi bombal\u0131 sald\u0131r\u0131n\u0131n hedefi oldu. patlamada merkezin camlar\u0131 k\u0131r\u0131ld\u0131. yaralanan olmad\u0131.\r\nSald\u0131r\u0131, Hollanda'n\u0131n ba\u015fkenti Amsterdam'a 55 kilometre uzakl\u0131ktaki Bovenkarspel kasabas\u0131nda d\u00fczenlendi.\r\n\r\nCorona vir\u00fcs testi yap\u0131lan merkezde sabaha kar\u015f\u0131 patlama oldu. Polis patlaman\u0131n el yap\u0131m\u0131 bir bombadan kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. Sald\u0131r\u0131yla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\nSa\u011fl\u0131k yetkilileri ve h\u00fck\u00fcmet sald\u0131r\u0131y\u0131 k\u0131nad\u0131.\r\n\r\nBu y\u0131l\u0131n ba\u015f\u0131ndan beri sa\u011fl\u0131k yetkililerine \u00fclkede tepkiler oldu\u011fu belirtiliyor. Ocak ay\u0131nda karantina tedbirlerinin protesto edildi\u011fi g\u00f6sterilerde de bir Corona vir\u00fcs test merkezi ate\u015fe verilmi\u015fti.