İtalyan sondaj gemisi Fas’a gidiyor

İtalyan ENI şirketinin Saipem 12000 sondaj gemisinin bu sabah Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nde 3’üncü parseldeki “Supia” hedefine gitmeye çalıştığı ancak, ancak başaramayarak geri döndüğü ve Fas’a gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Hükümet Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos, Saipem 12000 sondaj gemisinin kaptanının, ENI şirketiyle istişarelerinin ardından sondaj yapmayı planladığı Supia hedefine bir kez daha gitmeye çalıştığını ifade etti.

Sondaj gemisinin, 3’üncü parseldeki Supia hedefine giderken beş Türk gemisi tarafından engellendiğini iddia eden Papadopulos, Türklerin “tehditleri” üzerine sondaj gemisinin geri dönmek zorunda kaldığını savundu.

Sondaj gemisinin tüm çabasının ve ilgili konuşmaların kaydedildiğini de öne süren Papadopulos, bunların uluslararası alanda kullanacağını savundu.

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis ise katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, ENI’nin “Supia” hedefindeki sondajının ertelendiğini ancak Güney Kıbrıs’ın enerji planlarının iptal edilmediğini belirtti.