Başarılılar ödüllendirildi

19.HAFTA ÖDÜLLERİ VERİLDİ:

K-Pet Süper Lig’de 19. haftanın başarılıları olarak belirlenen Türk Ocağı Teknik Direktörü Derviş Kolcu, Merit Alsancak Yeşilova futbolcusu Lomana Lua Lua ve hakem Osman Özpaşa, 200 TL’lik nakit para ödülü ve plaketlerini dün Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törenle aldı

2017-2018 futbol sezonunda K-Pet Süper Lig’de her haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi, Havadis Gazetesi Spor Servisi ile Atakom Limited iş birliğinde ödüllendirilmeye devam ediyor.

K-Pet Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Gençler Birliği’ni 3-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdüren ve bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Türk Ocağı’nın teknik direktörü Derviş Kolcu haftanın teknik adamı olarak seçildi.

Evinde konuk ettiği şampiyonluk adaylarından Binatlı ile 2-2 berabere kalan Merit Alsancak Yeşilova’nın yabancı yıldızı Lomana Lua Lua, maç boyunca sergilediği performansın yanı sıra 90. dakikada takımına 1 puanı getiren golü kaydederek haftanın futbolcusu oldu.

GAÜ Çetinkaya’nın sahasında Yalova’yı 2-1 mağlup ettiği haftanın kapanış mücadelesindeki başarılı yönetimi ve doğru kararları ile Osman Öpaşa ise haftanın hakemi olarak belirlendi.

Süper Lig’de 19. haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi olarak belirlenenler, 200 TL’lik nakit para ödülü ve plaketlerini dün Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törenle aldı.

Törende, haftanın teknik adamı olarak belirlenen Derviş Kolcu’ya ödülünü Atakom Ltd. Pazarlama Müdürü Akay Aşina, haftanın futbolcusu seçilen Lomana Lua Lua’ya da ödülünü Havadis Gazetesi Spor ve Magazin Müdürü Mustafa Özsoy takdim etti.

Haftanın hakemi Osman Özpaşa’ya ise ödülünü Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sadık Özbilgehan verdi.