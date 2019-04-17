İtalya’da ‘mangal yaparken orman yakan’ iki öğrenciye 13 milyon euro ceza

İtalya’nın Como bölgesinde, mangal yaparken orman yangınına sebep olmakla suçlanan iki üniversite öğrencisine 13,5 milyon euro para cezası verildi.

Her ikisi de 22 yaşında olan öğrenciler, geçen yıl 30 Aralık’ta çıkan yangın sırasında, öğrencilerden birinin büyükbabasına ait olan dağ evinde mangal yapmıştı.

Büyük para cezası, yerel yetkililer tarafından yangının yol açtığı hasarı göz önüne alan bir formülle hesaplandı.

Öğrencilerden biri, İtalyan medyasına yaptığı açıklamada yangın nedeniyle “günah keçisi” ilan edildiklerini söyleid.

La Stampa gazetesine konuşan bir öğrenci, “çok üzgün” olduklarını söyledi, ancak yangının birden fazla kaynaktan başladığını iddia etti.

Adı açıklanmayan öğrenci “Nedeni açıklanamayan yangının günah keçisi ilan edildik. Bu olan bitende asıl kurbanlar biziz. Hemen itfaiyeye haber verdik ve söndürmek için alevlerin içine daldık.” dedi.

Dal #3gen sono stati 318 i lanci di acqua, sostanze ritardanti e liquido schiumogeno effettuati dai #canadair della flotta aerea nazionale dei #vigilidelfuoco sugli incendi boschivi di #Como e #Varese pic.twitter.com/VIN4AJj0oO — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 7, 2019